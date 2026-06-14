أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع مياه الشرب غدًا الإثنين 15 يونيو 2026 عن مدينة شبين الكوم وعدد من المناطق التابعة لها، وذلك لإجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأكدت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم، ويشمل مدينة شبين الكوم وضواحيها "كفر المصيلحة وميت خاقان".

سبب قطع المياه

أوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تشمل غسيل شبكات المياه وتطهير الخزانات، بهدف الحفاظ على جودة المياه المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة التشغيل.

المناطق المتأثرة

يشمل الانقطاع:

مدينة شبين الكوم.

كفر المصيلحة.

ميت خاقان.

الشركة توجه نداءً للمواطنين

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية والمستشفيات والهيئات الحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه وتخزين كميات مناسبة خلال فترة الانقطاع لتجنب أي تأثير على الأنشطة اليومية والخدمات الأساسية.

أعمال دورية لتحسين الخدمة

وتنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بشكل دوري أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة تستهدف الحفاظ على جودة المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.