مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

أستراليا

2 0
07:00

تركيا

كأس العالم

هولندا

- -
23:00

اليــــابان

كأس العالم

البرازيل

1 1
01:00

المغرب

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا فى كأس العالم 2026 والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:21 ص 14/06/2026 تعديل في 11:22 ص

منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مواجهة قوية ومرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتطلع منتخب مصر إلى تحقيق بداية مثالية في كأس العالم من خلال حصد النقاط الثلاث أمام المنتخب البلجيكي، بما يعزز من فرصه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لومن فيلد" بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة السابعة في الجولة الأولى.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

من المقرر أن تبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

اقرأ ايضا :

لقب بأينشتاين وفضل المغرب.. أبرز المعلومات عن أيوب بوعدي نجم أسود الأطلس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر بلجيكا كاس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تفصل 4 ساعات.. تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في المنوفية
أخبار المحافظات

تفصل 4 ساعات.. تعرف على المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في المنوفية
الجواسيس والإصابات ومرموش.. 3 أسباب تؤرق بلجيكا قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

الجواسيس والإصابات ومرموش.. 3 أسباب تؤرق بلجيكا قبل مواجهة مصر
من الكنترول إلى الاعتماد.. تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية
أخبار المحافظات

من الكنترول إلى الاعتماد.. تفاصيل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
انطلاقة الماكينات وثالث ظهور عربي.. 4 مباريات جديدة في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

انطلاقة الماكينات وثالث ظهور عربي.. 4 مباريات جديدة في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم