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5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الحر.. أبرزها التهوية الجيدة

كتب : شيماء مرسي

10:00 ص 14/06/2026

التكييف

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كشفت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يدفع كثيرين إلى الاعتماد على أجهزة تكييف الهواء، إلا أن الانتقال السريع من الأجواء الحارة في الخارج إلى بيئة باردة بشكل ملحوظ قد يعرض الجسم لعدد من المشكلات الصحية، خاصة عند وجود فارق كبير في درجات الحرارة.

وفي هذا التقرير، نرصد لكم 5 نصائح لتجنب أضرار التكييف في الطقس الحار، وفقا لـ "life".

ضبط التكييف على درجات منخفضة جدا

الفرق بين درجة الحرارة خارج المنزل وداخل المكان المكيف لا ينبغي أن يتجاوز 10 درجات مئوية، مع ضرورة خفض درجة الحرارة بشكل تدريجي لتجنب الصدمة الحرارية للجسم.

كما حذرت من ضبط المكيف على 18 درجة مئوية خلال الطقس شديد الحرارة، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد، ويسهم في تفاقم بعض الأمراض المزمنة، فضلاً عن تأثيره المحتمل في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

تجنب توجيه الهواء البارد مباشرة إلى الجسم

من الضروري تجنب توجيه تيار الهواء البارد الصادر من المكيف مباشرة نحو الجسم، لأن التعرض المستمر له قد يسبب الشعور بالانزعاج وآلام العضلات والمفاصل.

التهوية المنتظمة

يجب تهوية الغرف بشكل دوري عند استخدام أجهزة التكييف، وإيقافه كل ثلاث إلى أربع ساعات وفتح النوافذ لمدة نحو 15 دقيقة للسماح بدخول الهواء النقي.
كما أن فتح النوافذ من أكثر من جهة يساعد على التهوية السريعة، ما يسهم في تجديد الهواء داخل المكان بكفاءة وفي وقت قصير.

استخدام المكيف أثناء النوم

يفضل تجنب النوم مع تشغيل المكيف طوال الليل، ومن الأفضل تبريد الغرفة قبل موعد النوم ثم إطفاء المكيف، للمساعدة على توفير بيئة مريحة وتقليل التأثيرات الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض المستمر للهواء البارد أثناء الليل.

تنظيف الفلاتر

ينبغي تنظيف فلاتر المكيف بانتظام، إذ قد يؤدي الإهمال إلى تراكم الملوثات والكائنات الدقيقة، ما ينعكس سلبًا على جودة الهواء في المكان.

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