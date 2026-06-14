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أعلن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المغرب لن يتقدم مستقبلًا بطلبات لاستضافة أي منافسات أو بطولات أفريقية، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية بالقارة السمراء.

وقال فوزي لقجع لوسائل الإعلام، إن المملكة المغربية لن تضع أي ملفات جديدة لاستضافة البطولات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تصريحات فوزي لقجع

وقال لقجع: "المغرب لن يتقدم مجددًا بأي ملف لاستضافة المنافسات الأفريقية"، مضيفًا: "إذا كانت هناك دولة ترغب في التقدم لاستضافة أي بطولة، فإننا نتمنى لها كل التوفيق والنجاح".

تصريحات لقجع جاءت عقب تعادل المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي، خلال الساعات الماضية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

أحداث نهائي أمم أفريقيا 205

ويأتي هذا الموقف في أعقاب الجدل الذي شهدته بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي استضافها المغرب، وما تبع المباراة النهائية من أحداث أثارت الكثير من النقاش داخل الساحة الكروية الأفريقية.

وكان المنتخب السنغالي قد تُوج باللقب عقب المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، قبل أن يصدر قرار من الجهات المختصة بسحب اللقب ومنحه للمنتخب المغربي، وهو القرار الذي أثار اعتراض الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

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