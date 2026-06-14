كل ما تريد معرفته عن منتخب بلجيكا منافس مصر الأول في مونديال 2026

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يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة حسام حسن لمواجهة بلجيكا في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم 2026 وهي المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء غد الاثنين علي ملعب مدينة سياتل.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام العالمية عن أن المنتخب البلجيكي يعاني من قلق شديد قبل مواجهة المنتخب المصري، حيث سلطت صحيفة "آس " الإسبانية الضوء على ما يدور داخل معسكر بلجيكا الحالي بأمريكا.

الخوف من الالتحامات القوية

وقالت الصحيفة، إن جيريمي دوكو جناح المنتخب البلجيكي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي يعد أحد أبرز عناصر الفريق البلجيكي تعرض لعدد من التدخلات القوية في ودية تونس التي أقيمت في المعسكر التحضيري للمونديال.

وأكدت علي أن أداء تونس ومصر يتشابه إلي حد كبير في القوة البدنية والإلتحامات مما يهدد بإصابة لاعبي بلجيكا في مباراة مصر الرسمية ويجعل هناك قلق في المعسكر البلجيكي.

وأشارت الصحيفة، إلي أن كيفين دي بروين نجم وسط بلجيكا دخل في مشادة مع لاعب تونس خليل العياري بسبب التدخلات العنيفة للأخير خلال هذه الودية مما جعل اللاعب يشعر ببعض الآلام العضلية قبل انطلاقة المونديال.

منع الجواسيس

اتخذ رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا قرارًا هامًا قبل مواجهة مصر وذلك بهدف الحفاظ علي سرية التدريبات التي يخوضها فريقه.

وكشفت صحيفة nieuwsblad البلجيكية أن جارسيا طلب وضع ستائر عازلة حول الملعب خلال تدريبات بلجيكا وذلك بهدف منع أي أشخاص يتابعون التدريبات وقد ينقلون لمنتخب مصر "المنافس" وجهازه الفني ما يدور داخل مران المنتخب البلجيكي.

التحذير من مرموش

يعطي مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا اهتمامًا كبيرًا باللاعب عمر مرموش نجم مانشستر سيتي ويري أنه أخطر عنصر هجومي في صفوف منتخب مصر قبل مباراة المنتخبين لما يملكه من قدرات فنية ومهارية كبيرة وسرعات تتسبب في إرهاق المدافعين.

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