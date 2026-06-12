أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة أسيوط عن تسليم 128 رأسًا من الأغنام إلى 64 أسرة مستحقة بقرية كومبوها التابعة لمركز منفلوط، في إطار جهود دعم الثروة الحيوانية وتعزيز مصادر الدخل للأسر الريفية.

أهداف المبادرة التنموية

تأتي هذه الخطوة ضمن التزام الدولة بتنمية القطاع الحيواني ودعم الاقتصاد المحلي، وفتح المجال أمام إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة قادرة على النمو وتوفير دخل مستقر ومستدام للمستفيدين.

تأكيدات رسمية من مديرية الطب البيطري

أكد الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، أن المبادرات تمثل امتدادًا لجهود الدولة لبناء قطاع إنتاجي قوي وآمن، موضحًا أن الدعم لا يقتصر على تسليم الأغنام فقط، بل يشمل أيضًا دعمًا فنيًا وإرشادًا متخصصًا.

دعم فني وبرامج وقائية

أوضح أحمد أن المبادرة تتضمن: الإرشاد الفني والتدريب على أساليب التربية الحديثة، تنفيذ برامج التحصين والوقاية للحفاظ على صحة القطيع وضمان استمرارية الإنتاج

تعزيز التنمية الريفية والأمن الغذائي

وأشار إلى أن هذه الجهود تساعد الأسر على التوسع في الإنتاج والمنافسة بالسوق المحلي، ما يدعم التنمية الريفية ويعزز الأمن الغذائي ويُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام للمجتمع الريفي.