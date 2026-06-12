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بالصورـ غلق عيادة يديرها منتحل صفة طبيب في أسيوط

كتب : محمود عجمي

02:56 م 12/06/2026
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تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الجمعة، من غلق عيادة كائنة بشارع الجمهورية بنطاق إدارة شرق الصحية، تُدار بواسطة شخص حاصل على مؤهل في الخدمة الاجتماعية، بعد ثبوت انتحاله صفة طبيب ومخالفته القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية.

يأتي ذلك في إطار جهود إدارة العلاج الحر لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، تحت رعاية اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد يحيى مدير الطب العلاجي، والدكتورة غادة محمود نبيل مدير إدارة العلاج الحر.

وقد نُفذت الحملة بواسطة فريق من إدارة العلاج الحر ضم الدكتور رشاد عبد النبي، والدكتورة رباب إسماعيل.

ضبط منتحل صفة طبيب فى أسيوط

وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم غلق العيادة بعد التأكد من إدارتها بواسطة شخص غير مؤهل طبيًا ومنتحل صفة طبيب، في مخالفة صريحة للاشتراطات القانونية المنظمة للعمل بالمجال الطبي.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم الخدمة الطبية من خلال مختصين مرخص لهم.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين بضرورة التأكد من تراخيص العيادات والمنشآت الطبية، والتحقق من مؤهلات القائمين على تقديم الخدمات الصحية قبل تلقي العلاج.

كما دعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات أو منشآت مخالفة، وذلك حرصًا على حماية صحة المواطنين ومنع أي تجاوزات في القطاع الطبي.

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الصحة أسيوط غلق عيادة انتحال صفة العلاج الحر

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