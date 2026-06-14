هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 86 و93 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.07جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.07جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51 جنيهًا للشراء، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 93 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا للشراء والبيع.