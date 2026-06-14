إعلان

حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:19 ص 14/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 86 و93 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك في منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.07جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.07جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع، بتراجع 86 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.03 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع، بتراجع 90 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51 جنيهًا للشراء، و51.1 جنيه للبيع، بتراجع 93 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.04 جنيه للشراء، و51.14 جنيه للبيع، بتراجع 89 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية بعد دخوله العناية المركزة
زووم

تطورات حالة سامي عبدالحليم الصحية بعد دخوله العناية المركزة

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
زووم

طالبها بالتوقف عن الغناء لـ أم كلثوم.. محمد التاجي لمطربة: "بتشوهي التراث
الأهلي يحسم الصفقة الأولي في الصيف.. مصراوي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

الأهلي يحسم الصفقة الأولي في الصيف.. مصراوي يكشف التفاصيل
جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
أخبار المحافظات

جثة مقابر نشوة وسر الورقة العرفي.. ماذا حدث في الزقازيق؟
مصدر: مجلس إدارة "التأمين الصحي الشامل" يعتذر لـ"الوزراء" عن عدم استكمال
أخبار مصر

مصدر: مجلس إدارة "التأمين الصحي الشامل" يعتذر لـ"الوزراء" عن عدم استكمال

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طرح 314 شقة جديدة في 8 مدن.. اعرف الأماكن والمواعيد وطريقة الحجز
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟
حتى 93 قرشا.. سعر الدولار يهبط مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم