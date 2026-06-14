تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر أسوان أبو سمبل)، في المسافة الممتدة من محطة أسوان حتى محطة الأقصر، بطول 210 كيلومترات.

ويأتي إنشاء هذا الطريق في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع.

شبكة القطار الكهربائي السريع بطول إجمالي 1100 كم

وأكد وزير النقل أن الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، يمثل جزءًا من ممر التنمية اللوجستي «الإسكندرية القاهرة أسوان توشكى»، ويستهدف إنشاء محور تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة ومناطق التصدير في الإسكندرية.

وأشار إلى أن المشروع يسهم كذلك في ربط المناطق السياحية بداية من أبو سمبل وأسوان والأقصر وصعيد مصر بمنطقة الأهرامات والجيزة في القاهرة، بما يدعم تنشيط السياحة وتطوير المناطق المحيطة.

وزير النقل يتفقد 9 محطات من أسوان إلى الأقصر

وخلال الجولة تفقد الوزير 9 محطات في المسافة من أسوان إلى الأقصر، منها 3 محطات للقطارات السريعة، وهي محطة مطار أسوان التي تخدم مدينة أسوان ومطار أسوان الدولي وجامعة أسوان، ومحطة إدفو الواقعة أمام تقاطع محور إدفو مع الطريق الصحراوي الغربي، ومحطة الأقصر التي تتميز بقربها من محور سمير فرج ومطار الأقصر وتخدم مدينة الأقصر الجديدة «طيبة الجديدة» والمناطق السياحية والمنطقة الصناعية.

كما تفقد 6 محطات للقطارات الإقليمية، هي أسوان الجديدة، وكلابشة، والسباعية، ودراو، وإسنا، وأرمنت، والتي تستهدف خدمة المدن الجديدة والمناطق الصناعية ومشروعات الطاقة والمناجم ومناطق الإنتاج الزراعي.

وأوضح وزير النقل أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومحاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد، مع إنشاء ساحات انتظار للسيارات وربط المحطات بالمدن والقرى المحيطة، بما يسهل وصول المواطنين إليها من مختلف الاتجاهات.

توجيهات بتكثيف العمل على مدار الساعة

ووجه الوزير بتكثيف العمل على مدار الساعة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع متابعة مخطط حركة الركاب داخل المحطات بداية من المداخل الرئيسية وحتى صالات التذاكر والأرصفة.

وأكد أن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يساهم في ربط مناطق إنتاج الخامات والمحاجر في أبو طرطور وقنا وأسوان بموانئ التصدير، ويحد من التلوث الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن الشبكة ستساهم في تقليل زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من النصف مقارنة بالوسائل الحالية، كما ستخدم المدن الجديدة والمناطق اللوجستية والاستثمارية، ومن بينها بني سويف الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والأقصر الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى.

الخط الثاني يربط الصعيد بالموانئ والمناطق اللوجستية والسياحية

ويحقق الخط الثاني الربط مع المناطق اللوجستية في فرشوط ونجع حمادي وقنا وتوشكى، ومع محافظات الوادي الجديد عبر محطة فرشوط التي تتبادل الخدمة مع خط سكة حديد أبو طرطور، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية في الأقصر وأسوان وأبو سمبل والمنتجعات السياحية بالغردقة.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من 3 خطوط بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر، و60 محطة، وورشتي صيانة رئيسيتين، و5 نقاط للصيانة، ويضم الأسطول 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع.

ويعد الخط الثاني (أكتوبر أسوان أبو سمبل) أكبر خطوط الشبكة بطول 1100 كيلومتر، ويضم 36 محطة، ومركزًا للتحكم والسيطرة، وورشة رئيسية لأعمال العمرة الجسيمة، بالإضافة إلى 3 نقاط للصيانة والتخزين في أسوان وأبو سمبل وسفاجا.