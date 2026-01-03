المنيا - جمال محمد:

انطلقت، اليوم السبت، جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بخمس دوائر انتخابية بمحافظة المنيا، للتنافس على 13 مقعدًا برلمانيًا، يتنافس عليها 26 مرشحًا.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالمنيا في الدوائر التي أُلغيت نتائجها في المرة السابقة، وأُعيدت مرة أخرى، وهي دوائر: (مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة – مغاغة والعدوة وبني مزار – أبو قرقاص – ملوي – ديرمواس).

وشهدت غالبية لجان المحافظة إقبالًا ضعيفًا في الساعة الأولى من بدء التصويت، مقابل إقبال متوسط في قرى مسقط رأس المرشحين، وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين خلال الساعات المقبلة.

وتُعقد جولة الإعادة في 377 مقرًا انتخابيًا تضم 489 لجنة فرعية، لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.