بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟

كتب - مختار صالح:

أثار ظهور مفاجئ لبحيرة مياه في قلب الصحراء الغربية بالقرب من قرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، وسط تساؤلات حول طبيعة هذه المياه وأسباب تكونها السريع.

- آراء متباينة على مواقع التواصل

تداول رواد فيسبوك مقاطع فيديو وصورًا للبحيرة الجديدة، وتباينت الآراء بين من وصفها بـ"المياه المبروكة" نظرًا للأهمية الدينية للمنطقة، حيث تُعرف البهنسا بـ"البقيع الثاني"، وبين من أطلق عليها لقب "البحيرة الملعونة" بشكل ساخر بسبب ظهورها المفاجئ.

- أهالي القرية: الظاهرة ليست جديدة

محمد محسب، أحد أهالي القرية، قال إن الظاهرة ليست جديدة كما تردد، إذ كانت تتكوّن كميات بسيطة من المياه سابقًا بفعل المنحدرات والمنخفضات الجبلية، لكن هذه المرة ظهرت بكميات أكبر، ما شكّل بحيرة صغيرة جذبت الزوار لالتقاط الصور. وأضاف أن عمق البحيرة لا يتجاوز المتر، ومساحتها الكبيرة فقط نتيجة انخفاض الأرض حولها.

- سبب ظهور البحيرة

وأوضحت المهندسة إكرام محمود، رئيس مدينة بني مزار، أن ظهور المياه يعود إلى تصريف زائد من الأراضي الزراعية المحيطة، مؤكدة أن الظاهرة طبيعية ولا تشكل خطرًا على المواطنين. وأوضحت أن نسبة الملوحة العالية الناتجة عن مياه الصرف الزراعي تحد من إمكانية استخدامها، لكنها قد تكون صالحة لأغراض محددة إذا دعت الحاجة.

- بيان رسمي من محافظة المنيا

بعد انتشار الواقعة على مواقع الأخبار، أصدرت محافظة المنيا بيانًا رسميًا مساء الجمعة، أكدت فيه أن البحيرة نتجت عن تسريبات جيولوجية طبيعية، وأن مياهها تحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جدًا، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني أو الزراعي. وأكدت المحافظة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة، وأنه يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التحذير من الاقتراب أو التعامل مع المياه حفاظًا على سلامة المواطنين.

- الحقيقة وراء البحيرة الغامضة

وبذلك، يحسم البيان الجدل حول البحيرة الغامضة، مؤكدًا أن الأمر تحت السيطرة، وأن المياه الظاهرة ما هي إلا ظاهرة طبيعية محصورة داخل منخفض صحراوي، وليس لها علاقة بأي أحداث خارقة أو دينية كما أشار البعض على وسائل التواصل.

