قرار عاجل من جنايات دمنهور بشأن 4 متهمين بقتل سائق توك توك

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة العاشرة، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامهم بقتل سائق توك توك تربطهم به علاقة مصاهرة، على خلفية خلافات أسرية بين المجني عليه وطليقته، وحددت المحكمة جلسة 7 الشهر المقبل للنطق بالحكم.

وكان سمير صالح، سائق توك توك، قد لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بكدمات في الرأس، نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية على يد شقيق طليقته ونجل شقيقتها، بسبب خلافات أسرية، وذلك بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوليو 2025، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار بوصول المجني عليه إلى المستشفى العام جثة هامدة، حيث جرى إيداع الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين أن مرتكبي الواقعة هم: كريم سامح شعبان، وخميس عبدالله عبدالقادر، ومحمود عبدالله عبدالقادر، ومحمد عبدالله عبدالقادر، حيث جرى ضبطهم عقب تقنين الإجراءات، وتم عرضهم على جهات التحقيق المختصة.