إعدام 300 كيلو لحوم و550 عبوة حلوى مولد فاسدة في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات رقابية موسعة على الأسواق، لمكافحة الغش التجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، شكل لجنة عامة للمتابعة تضم مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، ومكتب السلامة والصحة المهنية، والأحياء.

وأسفرت الحملات عن تحرير 64 محضر مخالفة متنوعة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية، بيع سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، ومخالفات بيئية تتعلق بعدم وجود مداخن وتداول الشيشة في أماكن غير مرخصة.

وأصدرت الحملات قرارات غلق وتشميع لـ ٨ محال تجارية مخالفة، بالإضافة إلى تحرير 12 محضر إدارة منشآت دون ترخيص، وذلك في نطاق أحياء المنتزه أول وثان.

ووفقًا بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، جرى إعدام أكثر من 300 كيلو جرام لحوم فاسدة، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بما يشكّل ضررًا على صحة المواطنين .

فيما جرى إعدام 100 كيلو حبوب فول جاف غير صالح للاستهلاك، وعبوات منتجات ألبان دون بيانات، وكمية من الجبن مجهولة المصدر، فضلًا عن التحفظ على 548 عبوة حلاوة مولد مجهولة المصدر.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق، والتصدي لأي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو استقرار السوق المحلي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين.