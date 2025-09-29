مكتبة مصر المتنقلة توعي طلاب أسيوط بالقضايا البيئية والصحية (صور)

إحالة مديرة مدرسة بالمنوفية للتحقيق بعد استغلالها في دعاية انتخابية (صور)

أسيوط - محمود عجمي:



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم زيارات مكتبة مصر العامة المتنقلة للقرى والنجوع، ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وتهدف الزيارات إلى رفع وعي الطلاب بالقضايا البيئية والصحية، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات ودعم جهود البناء والتنمية.

ونظمت مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، برئاسة هاجر محروس، زيارة توعوية إلى مدرسة بصرة للتعليم الأساسي بمركز الفتح، تضمنت ندوة حول مخاطر الملوثات البيئية والتغيرات المناخية الناتجة عن الاستخدام المفرط للبلاستيك، إلى جانب مناقشة طرق إعادة الاستخدام والحد من الأضرار.



وتناولت الندوة أهمية تدوير المخلفات الطبيعية لإنتاج الكمبوست أو استخدامها كعلف للحيوانات كبديل عن الحرق، بالتعاون مع الوحدة المحلية وعدد من الجهات المعنية.

وشهدت الفعاليات حضور كل من: أحمد عبدالحكيم، رئيس مركز ومدينة الفتح، وصلاح حسين محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية بصرة، وموسى حسين خلف، مدير إدارة شؤون البيئة، وأحلام محمد، ممثلة إدارة المخلفات الصلبة، وأسامة داود، ممثل جهاز شؤون البيئة، إلى جانب عبدالعال إبراهيم، مدير المدرسة.

وشدد المحافظ على دعمه الكامل لهذه المبادرات، مؤكدًا حرصه على توفير التسهيلات اللازمة لتوسيع نطاقها لتشمل مختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من أنشطة مكتبة مصر العامة، بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي ودعم قضايا التنمية.