بالصور.. إزالة كثبان الرمال في النقب وتأمين طريق الخارجة- أسيوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عن الدفع بمعدات ثقيلة لرفع الكثبان الرملية من محور الخارجة – أسيوط استجابة لشكاوي المواطنين التي وردت للمحافظة اليوم بشأن تراكمات الرمال في منطقة النقب بطريق الخارجة/أسيوط.

وأكد الزملوط، أن جرى الدفع بالمعدات لبدء إزالة الرمال وفتح الطريق أمام حركة المرور؛ حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق، وجاء التحرّك العاجل في نقطة تعدّ حساسة على طريق الخارجة/أسيوط تشهد تكرار زحف الكثبان الرملية على المسار، ما يستلزم إجراءات دائمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق واستمرارية حركة المرور.

وجّه المحافظ الوحدات المحلية والجهات المختصة بتكثيف العمل في محيط النقب، بحيث يُجرى التعامل السريع مع أي تراكمات جديدة، ومواصلة إزالة الرمال على امتداد طريق الخارجة/أسيوط.

وتتضمن الخطة مراقبة يومية لنقاط تراكم الكثبان الرملية، وتحديث قائمة أولويات التدخل الميداني بما يضمن انسياب حركة المرور وتقليل زمن الاستجابة للحوادث المفاجئة التي قد تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

وعلى الفور، جُرِيَ الدفع بمعدات رفع وتسوية لتأمين المسار وإزالة الرمال المتراكمة التي أعاقت جانبًا من حركة المرور. وارتكزت الأعمال على إعادة ضبط مناسيب الطريق وتنظيف هوامشه عند مداخل ومخارج الانحناءات، بما يعزّز الرؤية أمام السائقين، ويرفع مستويات الأمان على طريق الخارجة/أسيوط، وتزامن ذلك مع نشر فرق متابعة ميدانية لرصد أي موجات زحف جديدة للكثبان الرملية، في إطار إجراءات وقائية لحماية سلامة مستخدمي الطريق واستدامة حركة المرور.

وتَواصَل التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية وشركات المعدات لضمان تواجد ورديات تغطي فترات الذروة الجوية، مع تعزيز الإرشادات التحذيرية المؤقتة خلال فترات العمل على إزالة الرمال.

كما يُجرى التواصل مع قائدي المركبات عبر صفحات رسمية ولوحات على الطريق لإبلاغهم بمناطق الأعمال وتحويلات السير إن لزم، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ويحدّ من أي تأثيرات على حركة المرور على طريق الخارجة/أسيوط.

وتتجه المحافظة إلى حزمة إجراءات استباقية تَحدُّ من تراكم الكثبان الرملية مستقبلاً، تشمل دراسة مواقع لوضع حواجز رياح نباتية ومادية، وتحديث خرائط النقاط الأكثر تعرّضًا للزحف على طريق الخارجة/أسيوط.

ويستهدف هذا التوجّه تقليل تكرار أعمال إزالة الرمال، وتثبيت انسيابية حركة المرور، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق في المواسم التي تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال.

تُعدّ منطقة النقب على طريق الخارجة/أسيوط من أكثر نقاط الطريق حساسية لتشكّل الكثبان الرملية وزحفها؛ إذ تشير تقارير صحفية سابقة إلى وقوع النقب قرب الكيلو 70 من الطريق، مع تأثيرات رياح تتسبب في تراكم الرمال وتعطيل السير، وهو ما استدعى عبر السنوات حلولًا هندسية ومسارات بديلة للحد من المخاطر.

وتوضح دراسات علمية أن أطراف واحات الصحراء الغربية والجانب الغربي لوادي النيل يتعرضان تاريخيًا لزحف الرمال على التجمعات العمرانية والطرق، ما يستلزم برامج صيانة وتدخلات مستمرة.

كما تواصل المحافظة في السنوات الأخيرة مبادرات للتعامل مع الكثبان الرملية عبر التثبيت والزراعة وتقنيات الري الحديثة، بوصفها حلولًا مكمّلة لأعمال إزالة الرمال الدورية على الطرق.