"أجرة دهان" تنهي حياة سيدة وتصيب زوجها في المنيا

كتب : جمال محمد

01:29 ص 02/01/2026

المنيا - جمال محمد:

لقيت ربة منزل مقتلها وأصيب زوجها وشخص آخر بكسور وكدمات متنوعة، مساء الخميس، في مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية في المنيا تلقت إخطارًا بنشوب مشاجرة بقرية بني خالد، ما أسفر عن مقتل سيدة وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع البلاغ للسيطرة على الموقف.

كشفت التحريات الأولية أن شرارة الأحداث اندلعت بسبب خلاف مالي على "أجر دهان" بعض الأثاث المنزلي لزوج القتيلة، حيث تطور النقاش إلى تشابك بالأيدي تدخل فيه أقارب الطرفين مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي وحجارة، ما أدى إلى مصرع الزوجة وإصابة الزوج وشخص ثالث.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ملوي، والمصابين لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على عدد من الضالعين في المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حوادث المنيا اليوم مشاجرة مركز ملوي جريمة قتل المنيا مديرية أمن المنيا

