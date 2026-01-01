مباريات الأمس
إعلان

"لمعادلة حسام حسن".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام بنين في أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:55 م 01/01/2026
يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب بنين، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام بنين، يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وينتظر النجم المصري محمد صلاح تحقيق رقما قياسيا في مباراة بنين، ففي حال تمكن قائد الفراعنة من تسجيل ثنائية في مرمى بنين، سيرفع عدد أهدافه في البطولة إلى 11 هدفا معادلا رقم حسام حسن، ثاني الهدافين التاريخيين للمنتخب في الكان.

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا 9 أهداف، خلف كلا من الراحل حسن الشاذلي الهداف التاريخي للفراعنة بالبطولة، برصيد 12 ويليه حسن حسن 11 هدف.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين في النسخة الحالية من البطولة، حيث سجل في مرمى زيمبابوي بالجولة الأولى، ثم سجل هدف في مرمى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية أيضًا.

