مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في هجوم بقنبلة يدوية جنوب غرب باكستان

إسلام آباد- (د ب أ)

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقنبلة يدوية بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان مساء الخميس، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية.

وقالت المصادر لصحيفة "دون" الباكستانية إن الحادث وقع في حوالي الساعة 7:05 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة سبي، حيث ألقى مهاجمون مجهولون قنبلة يدوية على منطقة مزدحمة.

ووفقاً للمصادر، فقد فر المهاجمون من مكان الحادث عقب الواقعة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، بينما فرضت قوات الأمن طوقاً حول المنطقة وشنت عملية بحث لتعقب المتورطين.

وأضافت المصادر في موقع الهجوم أنه تم نقل ستة جرحى إلى المستشفى، حيث فارق أحدهم الحياة متأثراً بجراحه في الطريق.

وقالت المصادر إن التحقيق في الهجوم لا يزال جارياً.