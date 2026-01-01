"لا لافتراش الأرصفة".. محافظ المنيا يوجه بتجهيز استراحة "الحميات" (صور)

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رئيس المدينة بالتنسيق الفوري مع مديرية الصحة لرفع كفاءة مساحة غير مستغلة داخل مستشفى الحميات، وتحويلها إلى استراحة مخصصة لانتظار أهالي المرضى، إنهاءً لمعاناتهم في الانتظار خارج الأسوار.

جولة مفاجئة وكرامة المواطن

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة بحي جنوب المدينة، رصد خلالها المحافظ تواجد عدد من أهالي المرضى والمرافقين بميدان الحميات، في مشهد وصفه بأنه "غير حضاري" ولا يليق بكرامة المواطن، ما استدعى تدخلًا فوريًا لمعاينة أحد الأماكن الفضاء داخل المستشفى لبحث إمكانية تجهيزه هندسيًا وفنيًا.

حماية من الطقس وخط أحمر

وأكد "كدواني" أن توفير سُبل الراحة وحماية المواطنين من تقلبات الطقس هو جزء أصيل من دور الدولة، مشددًا على أن كرامة أهالي المنيا "خط أحمر"، ولن يُسمح بافتراش الأرصفة أمام المنشآت الطبية مجددًا، حيث تهدف الخطوة لتوفير بديل آدمي بدلًا من التواجد في الميادين العامة.

تجميل الميدان والسيولة المرورية

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات مباشرة ببدء أعمال تطوير ميدان الحميات المجاور، شملت إعادة التخطيط لضمان السيولة المرورية، وتجميل المساحات الخضراء، وزيادة أعمال الإنارة، إضافة إلى إزالة أي إشغالات تعيق حركة المشاة، لضمان تحسين جودة الحياة اليومية والمظهر الجمالي للمنطقة.