الفكة متوفرة.. النقل تحسم الجدل بشأن زيادة سعر تذكرة المترو

أكدت وزارة النقل أنه لا نية لزيادة قيمة تذكرة المترو فئة 8 جنيه إلى 10 جنيه بسبب عدم توافر الفكة.

وشددت الوزارة، في بيان، على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بزيادة سعر تذكرة المترو في أي توقيت ولا بأي قيمة

وأوضحت أن زيادة سعر التذاكر يخضع لنظام محكم وخطة شاملة ويتم التصديق عليه من مجلس الوزراء، كما لا يوجد أي اتجاه أو نية لرفع أسعار تذاكر المترو.

وأشارت إلى نوافر الفكة بكميات كافية بشبابيك قطع التذاكر بجميع خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وتوفر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وسائل دفع متنوعة في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

وتشمل تلك الوسائل: الاشتراكات الشهرية والموسمية، بطاقات المحفظة الإلكترونية، ماكينات بيع التذاكر الالية TVM، تذاكر الرحلة الوحدة، خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخط الأول والثاني.