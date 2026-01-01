"السرعة الزائدة" تسقط 14 عاملًا مصابًا على طريق المنيا الجديدة (صور)

المنيا - جمال محمد:

أصيب 14 عاملًا بكسور وكدمات متنوعة، اليوم الخميس، في حادث مروري مروع على طريق مدينة المنيا الجديدة، إثر انقلاب سيارة "ربع نقل" كانت تقلهم.

كشفت التحريات والمعاينة الأولية التي تلقتها مديرية أمن المنيا، أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالرصيف الأوسط للطريق وانقلابها فورًا.

ضمت قائمة المصابين الذين تم حصرهم في موقع الحادث: محمد محمد عبد الغني، 29 سنة، ومحمد عاشور عبد الحليم، 28 سنة، وأحمد عمران خلف، 25 سنة، وعبد العظيم رمضان عبد العظيم، 32 سنة، وناصر خلف محمد، 25 سنة، ومحمد رمضان عبد العظيم، 38 سنة، ومحمود إسماعيل عبد العظيم، 25 سنة، وعلي حسن عبده محمد، 31 سنة.

كما شملت الإصابات أيضًا كلًا من: محمود محمد هاشم، 17 سنة، وأحمد علي عبد الحليم، 45 سنة، وعامر عاشور عبد الحليم، 38 سنة، وحماده أحمد عبد الحكيم، 31 سنة، وعبد الرحمن بشير هاشم، 18 سنة، وأحمد رمضان عبد العظيم، 30 سنة.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات في ملابسات الحادث.