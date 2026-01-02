ترتيب صادم لمصر.. القيمة السوقية للمتأهلين إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا

زوجة النني الثانية تنشر صورًا جديده لهما وتعلق.. "عام جديد معاً"

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية تباينًا واضحًا في القيمة السوقية للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، حيث تصدر المنتخب المغربي المشهد كأعلى قيمة سوقية بين المتأهلين بإجمالي 435.85 مليون يورو.

بينما جاء منتخب مصر في المركز الثامن بترتيب المنتخبات الأكثر قيمة سوقية وتغلبت عليها منتخبات مثل مالي والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار.

وجاء ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة سوقية كالتالي:

1- المغرب – 435.85 مليون

2- السنغال – 405.90 مليون

3- كوت ديفوار – 370.80 مليون

4- نيجيريا – 281.33 مليون

5- الكاميرون – 255.53 مليون

6- الجزائر – 239.10 مليون

7- مالي – 143.35 مليون

8- مصر – 136.30 مليون

9- الكونغو الديمقراطية – 133.30 مليون

10- بوركينا فاسو – 120.15 مليون

11- تونس – 116.00 مليون

12- جنوب أفريقيا – 44.45 مليون

13- موزمبيق – 29.50 مليون

14- بنين – 28.05 مليون

15- تنزانيا – 6.75 مليون

16- السودان – 2.83 مليون

