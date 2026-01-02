مباريات الأمس
ترتيب صادم لمصر.. القيمة السوقية للمتأهلين إلى دور الـ16 بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

12:10 ص 02/01/2026 تعديل في 12:18 ص
تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية تباينًا واضحًا في القيمة السوقية للمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، حيث تصدر المنتخب المغربي المشهد كأعلى قيمة سوقية بين المتأهلين بإجمالي 435.85 مليون يورو.

بينما جاء منتخب مصر في المركز الثامن بترتيب المنتخبات الأكثر قيمة سوقية وتغلبت عليها منتخبات مثل مالي والكاميرون ونيجيريا وكوت ديفوار.

وجاء ترتيب المنتخبات الأعلى قيمة سوقية كالتالي:

1- المغرب – 435.85 مليون

2- السنغال – 405.90 مليون

3- كوت ديفوار – 370.80 مليون

4- نيجيريا – 281.33 مليون

5- الكاميرون – 255.53 مليون

6- الجزائر – 239.10 مليون

7- مالي – 143.35 مليون

8- مصر – 136.30 مليون

9- الكونغو الديمقراطية – 133.30 مليون

10- بوركينا فاسو – 120.15 مليون

11- تونس – 116.00 مليون

12- جنوب أفريقيا – 44.45 مليون

13- موزمبيق – 29.50 مليون

14- بنين – 28.05 مليون

15- تنزانيا – 6.75 مليون

16- السودان – 2.83 مليون

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب المغرب أمم أفريقيا

