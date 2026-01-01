مباريات الأمس
ما ترتيب مصر؟.. أكثر المنتخبات إضاعة للفرص بكأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

11:54 م 01/01/2026
شهدت منافسات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية تسجيل أرقام لافتة على مستوى الفرص الضائعة، حيث تصدرت السنغال قائمة المنتخبات الأكثر إهدارًا للفرص الخطيرة بإجمالي 10 فرص.

بينما جاء المنتخب المصري في المركز الثاني رفقة المغرب في ترتيب المنتخبات الأكثر اضاعة للفرص.

المنتخبات الأكثر إهدارًا للفرص الخطيرة في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا:

1- السنغال – 10 فرص

2- مصر – 9 فرص

3- المغرب – 9 فرص

4- نيجيريا – 9 فرص

5- الجزائر – 9 فرص

6- كوت ديفوار – 7 فرص

7- الكاميرون – 7 فرص

