"ليلة الحنة" تتحول إلى طوارئ.. تسمم 25 شخصًا وضبط صاحب مطعم بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

09:26 ص 02/01/2026

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بلبيس في مديرية أمن الشرقية القبض على مالك مطعم و3 من العاملين به، بعدما تسببت وجبات أعدها المطعم في إصابة 25 مواطنًا باشتباه تسمم غذائي، وجاري عرضهم على النيابة العامة صباح اليوم الجمعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى بلبيس المركزي، مساء يوم الخميس، نحو 25 حالة لمواطنين يعانون من أعراض مرضية حادة شملت القيء والإسهال، ومعاناة من حالات إعياء مفاجئ.

وتبين من الفحص الأولي أن الأعراض ظهرت عليهم عقب تناولهم وجبات غذائية خلال حفل "حنة عريس" بمنطقة سعدون بمدينة بلبيس.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا فوريًا من إدارة المستشفى بوصول المصابين، لتنتقل قوات الشرطة بقيادة المقدم محمود مرتاح، رئيس مباحث قسم شرطة بلبيس، إلى موقع البلاغ والمستشفى للوقوف على الملابسات.

وأكدت التحريات أن الوجبات التي تم تناولها في الحفل أُعدت بأحد المطاعم داخل المدينة، مما استدعى التحرك الأمني السريع.

وتحفظت القوة الأمنية على صاحب المطعم و3 من العاملين معه، وتم تحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في الحادث.

