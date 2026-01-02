ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 2-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3890 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5000 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5835 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6670 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66700 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207437 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.31% إلى نحو 4375 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.