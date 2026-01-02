إعلان

طعنة غدر تنهي آمال "عريس المرج" على يد زوجته قبل فرح صديقه

كتب : رمضان يونس

10:41 ص 02/01/2026

أحمد مجدى عريس المرج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طعنة واحدة بسكين كانت كافية أن تشفي غليل زوجة "المرج" وتنهي آمال "أحمد" بعد زيجة لم تكمل عامها الأول، قبل فرح صديقه الذي كان ينتظره.

مكالمة أخيرة جمعت "أحمد" وزوجته قبل لقاء الوداع، "قالت له تعالي عايزك"، قبل أن تنفذ مرادها، انقضت على "أحمد" بسكين، قبل أن يذهب لفرحه صديق عمره بعد شجار دار بينهما، وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة استغاثة بشقيقته التي تقطن في العقار ذاته "قالت لي تعالي أخوكي وقعت " تقول الأخت في تصريحات لمصراوي.

صراخ الأخت جمع الجيران، حينها أخبرتهم الزوجة أن "أحمد" تعرض لوعكة مفاجئة "لسا جاي من برة رايح فرح صاحبه"، إلا أن كشف الطوارئ كشف خداع الزوجة وحكايتها المغايرة، الزوج قُتل غدرًا بطعنة في الصدر على يد زوجته في أول 6 أشهر لزيجتهما.

رجال مباحث المرج بالقاهرة، تمكنوا من القبض على الزوجة بعد بلاغ أسرة العريس، وأحالتها إلى النيابة العامة التى وجهت لها اتهامات بقتل الزوج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة مؤسةة الزكاة ريمة قتل عريس المرج لنيابة العامة وجة تقتل زوجها قبل فرح صديقه ريس مؤسسة الزكاة تل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة