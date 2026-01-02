طعنة غدر تنهي آمال "عريس المرج" على يد زوجته قبل فرح صديقه

طعنة واحدة بسكين كانت كافية أن تشفي غليل زوجة "المرج" وتنهي آمال "أحمد" بعد زيجة لم تكمل عامها الأول، قبل فرح صديقه الذي كان ينتظره.

مكالمة أخيرة جمعت "أحمد" وزوجته قبل لقاء الوداع، "قالت له تعالي عايزك"، قبل أن تنفذ مرادها، انقضت على "أحمد" بسكين، قبل أن يذهب لفرحه صديق عمره بعد شجار دار بينهما، وفي محاولة لإخفاء معالم الجريمة استغاثة بشقيقته التي تقطن في العقار ذاته "قالت لي تعالي أخوكي وقعت " تقول الأخت في تصريحات لمصراوي.

صراخ الأخت جمع الجيران، حينها أخبرتهم الزوجة أن "أحمد" تعرض لوعكة مفاجئة "لسا جاي من برة رايح فرح صاحبه"، إلا أن كشف الطوارئ كشف خداع الزوجة وحكايتها المغايرة، الزوج قُتل غدرًا بطعنة في الصدر على يد زوجته في أول 6 أشهر لزيجتهما.

رجال مباحث المرج بالقاهرة، تمكنوا من القبض على الزوجة بعد بلاغ أسرة العريس، وأحالتها إلى النيابة العامة التى وجهت لها اتهامات بقتل الزوج.