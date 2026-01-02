بالصور- محافظ أسيوط يتفقد ميدان البدري ويبحث تطويره لخدمة أهالي حي غرب

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بميدان البدري في حي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، وبحث آليات تطوير المنطقة وإعادة تخطيطها بما يضمن الاستغلال الأمثل للمساحات، وتحويلها إلى مشروعات خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين.

ووجّه المحافظ بدراسة إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة أهالي الحي والمناطق المجاورة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات التعليمية وتحسين البيئة العمرانية.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات والاحتياجات الملحة، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل التنفيذي، وموجهًا بسرعة دراسة تلك المطالب والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتاحة.

ورافق المحافظ في الجولة ممدوح جبر، رئيس حي غرب، حيث تفقدا الحالة العامة للميدان ومحيطه، واطمأنا على انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات، مع التوجيه بإزالة نقطة تجميع القمامة الموجودة بالمنطقة لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تحسين المظهر الحضاري تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.

وأكد المحافظ أن أسيوط تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة تستهدف تطوير الميادين الشعبية باعتبارها مكونات رئيسية في النسيج العمراني، ومتنفسًا حضاريًا وخدميًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن إعادة تخطيط هذه الميادين تسهم في القضاء على المظاهر العشوائية، واستغلال الفراغات غير المستغلة بشكل أمثل، وتحويلها إلى مساحات منظمة تخدم الأهالي وتعزز جودة الحياة.

وأضاف المحافظ أن استغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل المدن يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي لتحسين البيئة العمرانية ورفع كفاءة الخدمات دون اللجوء إلى التوسع العشوائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية دور المواطنين في الحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تطوير، والالتزام بمنظومة النظافة العامة.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار الجولات الميدانية بكافة المراكز والأحياء، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير والوقوف على احتياجات المواطنين، في إطار خطة شاملة تستهدف استعادة المظهر الحضاري لمحافظة أسيوط، وتحويل المساحات غير المستغلة إلى نقاط خدمية وتنموية فاعلة تخدم المواطن وتحقق التنمية المستدامة.