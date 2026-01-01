مهلة 72 ساعة.. محافظ سوهاج يحسم مصير "مصنع جرجا" المتوقف (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقد خلالها موقع مصنع الطوب الأسمنتي بقرية "المحاسنة" بالمنطقة الصناعية غرب جرجا، والمتوقف عن العمل منذ عام 2018، وذلك لبحث سُبل استغلال أصول الدولة المهدرة وتعظيم موارد المحافظة وفقًا لوثيقة ملكية الدولة.

معدات متهالكة وحصار سكني

تفقد المحافظ موقع المصنع المقام على مساحة 11 فدانًا، حيث رصد تهالك المعدات وتوقف خطوط الإنتاج تمامًا، لافتًا إلى أن الموقع بات محاطًا بكتلة سكنية من الجانبين البحري والجنوبي، ما يفرض ضرورة دراسة تغيير النشاط ليتناسب مع الاشتراطات البيئية والعمرانية المستجدة، بما يضمن النفع العام وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، بدلًا من الوضع الحالي.

تحرك عاجل وتصور بديل

كلف "سراج" السكرتير العام والمستشار العلمي بعقد اجتماع طارئ مع الجهات المعنية لوضع تصور نهائي لحسن استغلال المساحة خلال 72 ساعة فقط، بالتنسيق مع هيئة تنمية الصعيد لتحديد موقفها سواء بإعادة التأهيل والتشغيل رغم عدم وجود مقومات حالية، أو تعديل النشاط بالكامل لضمان الاستفادة القصوى من الموقع المهمل.