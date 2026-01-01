لعدم تنفيذ الكود الطبي.. إيقاف مباريات بطولة بورسعيد لكرة السلة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، اليوم الخميس،وقف الفعاليات المقامة لبطولة منطقة بورسعيد الأولى لكرة السلة، وذلك لعدم الالتزام بالكود الطبي الصادر عن وزارة الشباب والرياضة، في إطار الحرص على سلامة الأبناء والمشاركين بالبطولة.

وأوضح محمد عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، أنه تم إرسال لجنة متخصصة من المديرية للتحقيق في الواقعة، وبيان أسباب المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفق اللوائح المعمول بها، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات الطبية والصحية.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالكود الطبي، حفاظًا على صحة وسلامة اللاعبين وضمان خروج البطولة بصورة آمنة ومنظمة.