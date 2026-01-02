أول خطوة لحمزة عبدالكريم قبل انضمامه رسمياً إلى برشلونة

كشف الإعلامي جمال الغندور عن موقف الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن احتمالية مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج 2026، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن اتحاد الكرة لم يتلق حتى الآن أي دعوة رسمية من الاتحاد الخليجي لكرة القدم للمشاركة في البطولة، مضيفاً أن الأمر غير مطروح للنقاش في الوقت الحالي.

وأضاف أن اتحاد الكرة سيبحث الأمر مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حال وصول دعوة رسمية، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأكد الغندور أن التركيز الكامل داخل اتحاد الكرة ينصب حالياً على دعم الجهاز الفني واللاعبين، بهدف المنافسة بقوة على لقب أمم أفريقيا، على أن يتم الكشف عن ترتيبات المرحلة المقبلة واستعدادات المنتخب قبل كأس العالم 2026 عقب نهاية البطولة القارية.

إقرأ أيضًا:

مبلغ ضخم.. كم يتبرع محمد صلاح للأعمال الخيرية في مصر؟

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة محمد صلاح في 2025؟