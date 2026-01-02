إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أسبوع

كتب : آية محمد

10:39 ص 02/01/2026

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و10 قروش، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.59 جنيه للشراء، و47.69 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.58 جنيه للشراء، و47.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

