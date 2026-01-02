حصاد 2025 في سوهاج.. 50 مشروع طرق جديدة تعزز التنمية والسيولة المرورية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن إجمالي تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي جرى تنفيذها بالمحافظة خلال عام 2025 بلغت 499 مليونًا و150 ألف جنيه.



جاء ذلك في إطار خطة الدولة لإنشاء شبكة طرق قومية حديثة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح محافظ سوهاج أن مديرية الطرق والنقل انتهت، خلال العام الماضي، من تنفيذ 50 مشروعًا لرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمختلف مدن وقرى المحافظة، بإجمالي أطوال بلغت 146.7 كيلومتر.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في منظومة الطرق بسوهاج، وأسهمت بشكل كبير في استيعاب الكثافات المرورية، والحد من الحوادث، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط حركة النقل الداخلية، إلى جانب إنشاء محاور مرورية جديدة.

وأضاف المحافظ أن تطوير شبكة الطرق ساعد أيضًا في تعزيز حركة السياحة، وتسهيل حركة النقل، وخاصة النقل الثقيل، بين محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشار محافظ سوهاج إلى أن خطة العام المقبل تضع في مقدمة أولوياتها تحسين جودة الطرق ورفع كفاءتها، لا سيما مداخل القرى الرئيسية، والمحاور المرورية التي تشهد كثافات مرتفعة في حركة النقل، بما يحقق مزيدًا من الأمان والسيولة المرورية للمواطنين.