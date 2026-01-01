إعلان

"بالأقمار الصناعية".. الوادي الجديد تجهز ملفات التقنين النهائية

كتب : محمد الباريسي

07:49 م 01/01/2026
    جولة تفقدية لنائبة محافظ الوادي الجديد بمركز المتغيرات المكانية بالديوان العام
    مركز البنية المعلوماتية بديوان عام محافظة الوادي الجديد
    نائبة محافظ الوادي الجديد تتفقد لوجيسيات الإنترنت بمركز البنية المعلوماتية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، البدء في تجهيز ملفات التقنين النهائية اعتمادًا على نظام المتغيرات المكانية الدقيق الذي تنفذه المحافظة عبر تقنيات الأقمار الصناعية، لضمان حسم الملفات بدقة عالية.

تدقيق ومسح ميداني

جاء ذلك خلال تفقد حنان مجدي، نائبة المحافظ، لمركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، حيث أكدت على ضرورة تدقيق آخر مستجدات الملفات ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية، موجهةً بتكثيف تدريب مسؤولي المراكز على إعداد الملفات النهائية المطلوبة، ومتابعة مراحل المعاينة الميدانية بدقة لضمان سلامة أعمال الرفع المساحي.

تطوير البوابة ومؤشر زمني

شددت نائبة المحافظ حنان مجدي على أهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير خدمات البوابة الجغرافية، بالإضافة إلى العمل مع الوزارات المعنية لاستحداث "مؤشر زمني" يحدد المدة المستغرقة للرد على الحالات غير القانونية، بما يسرع من وتيرة العمل ويضبط المنظومة.

محافظة الوادي الجديد نائبة المحافظ حنان مجدي الوادي الجديد تجهز ملفات التقنين النهائية تطوير خدمات البوابة الجغرافية

إعلان

