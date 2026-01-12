"قبل مباراة السنغال".. كم يحصل منتخب مصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

تقام اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول أمام بارنزلي في كأس الاتحاد، ومواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين

ليفربول ضد بارنزلي - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوي ضد كالياري - 7:30 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد كريمونينزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

إشبيلية ضد سيلتا فيجو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد باريس أف سي - 10:10 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الحزم ضد النجمة - 5:10 مساء - ثمانية 2

الهلال ضد النصر - 7:30 مساء - ثمانية 1

الاتفاق ضد الخليج - 7:30 مساء - ثمانية 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الاثنين

المقاولون العرب ضد إنبي - 5:00 مساء - اون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1