مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
17:00

المقاولون العرب

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول

- -
21:45

بارنسلي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

07:00 ص 12/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    مباراة ليفربول (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    النصر وأهلي جدة (1)
  • عرض 10 صورة
    النصر والقادسية (4)
  • عرض 10 صورة
    النصر والقادسية (1)
  • عرض 10 صورة
    النصر والقادسية (2)
  • عرض 10 صورة
    النصر والقادسية (3)

تقام اليوم الاثنين الموافق 12 يناير، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، في مختلف البطولات.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ليفربول أمام بارنزلي في كأس الاتحاد، ومواجهة الهلال والنصر في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الاثنين

ليفربول ضد بارنزلي - 9:45 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوي ضد كالياري - 7:30 مساء - منصة starzplay

يوفنتوس ضد كريمونينزي - 9:45 مساء - منصة starzplay

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم الاثنين

إشبيلية ضد سيلتا فيجو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد باريس أف سي - 10:10 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الاثنين

الحزم ضد النجمة - 5:10 مساء - ثمانية 2

الهلال ضد النصر - 7:30 مساء - ثمانية 1

الاتفاق ضد الخليج - 7:30 مساء - ثمانية 2

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر اليوم الاثنين

المقاولون العرب ضد إنبي - 5:00 مساء - اون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

