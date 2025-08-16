‬1310 طالبًا يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بمحافظة بني سويف، والتي تستمر على مدار 9 أيام حتى الإثنين 25 أغسطس الجاري، حيث يؤدي 1310 طلاب وطالبات الامتحانات موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

وأكدت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية، لتوفير سبل الراحة للطلاب وضمان أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة تحسبًا لأي طارئ.

وأضافت وكيل الوزارة أن غرفة عمليات المديرية على اتصال دائم بغرفتي العمليات في الوزارة والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تواجه الطلاب.

وشددت وكيل الوزارة على أهمية التزام الطلاب بتظليل المربعات الخاصة بأرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها، وكتابة البيانات على ورقتي "البابل شيت" والأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشر دقائق بدقة، فضلًا عن الالتزام بحظر استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة حديثة داخل اللجان، مؤكدة التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.