جثة منطي.. عم برعي بائع البطاطا قتله جاره خلال محاولة سرقة بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، على جثة مسن مقتولا داخل منزله وعلى جسده آثار اعتداء، بقرية منطي بدائرة مركز شرطة قليوب.

تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب العثور على جثة مسن مقتول داخل منزله بدائرة المركز.

وكشفت التحريات العثور على جثة شخص مسن يدعى "سعيد عبدالقادر" وشهرته "برعي"، بائع بطاطا - مقيم قرية منطي دائرة المركز، وعلى جسده آثار تعدي.

ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليه تسلل إلى منزله بغرض سرقته، وعندما شعر به قام المتهم دفعه من أعلى سلم المنزل مما أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه،

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.