مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف

01:31 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى طفل مصرعه غرقًا، في مياه ترعة قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، اليوم الثلاثاء، وجرى انتشال الجثة ونقله إلى مشرحة المستشفى التخصصي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "محمد.ف.ش"، 6 أعوام، مقيم قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، للغرق فى مياه ترعة القرية.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة الأهالي، ونقله إلى المستشفى التخصصي، و إيداعه المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل غرقا في ترعة ترعة باروط ببني سويف مديرية أمن بني سويف انتشال جثة غريق
