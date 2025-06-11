طاحونة المندرة.. شاطئ الإسكندرية الجديد الذي خطف القلوب بـ 30 جنيها

الإسكندرية – محمد عامر:

تصدر شاطئ طاحونة المندرة قائمة الشواطئ المفضلة لزوار عروس البحر المتوسط، منذ تجديده ضمن مشروع توسعة كورنيش الإسكندرية ودخوله الخدمة بشكل كامل خالي موسم الصيف الحالي.

ويقع الشاطئ الذي يتميز بصفاء المياه والرمال الناعمة والهدوء الأجواء المريحة للنفس بالقرب من قصر وحدائق المنتزه الملكية، وكافة المطاعم والخدمات في شرق الإسكندرية.

وأطلق على الشاطئ هذا الاسم لوجوده بالقرب من طاحونة قديمة تعود لعهد محمد على باشا، وظلت موجودة حتى الآن وجرى إطلاق اسم "طاحونة المندرة" على الشاطئ المواجه لها.

ووفقًا للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يعد شاطئ طاحونة المندرة ضمن فئة الشواطئ السياحية وسعر تذكرة الدخول للفرد 30 جنيهًا شاملة غرف الملابس ودورات المياه وكافة الخدمات.