كتب – سيد متولي

كشف بحث جديد نشر في مجلة Current Developments in Nutrition، أن تناول حبة أفوكادو واحدة كل يوم قد يساعد في خفض مستويات السكر في الدم المرتفعة وربما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري وبعض أنواع السرطان.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون حبة أفوكادو كبيرة يوميًا يتمتعون بحمل جلايسيمي غذائي أقل بكثير من أولئك الذين لا يتناولون هذه الفاكهة بانتظام.

ويقاس الحمل الجلايسيمي بمدى تأثير الطعام على رفع مستويات السكر في الدم، مع الأخذ في الاعتبار نوعية وكمية الكربوهيدرات المستهلكة.

واعتمد الباحثون على تحليل بيانات 961 بالغا ضمن تجربة استمرت 6 أشهر، خضع فيها المشاركون لنظامين غذائيين مختلفين، المجموعة الأولى تناولت حبة أفوكادو يوميا، بينما التزمت المجموعة الأخرى بنظامها الغذائي المعتاد مع استهلاك محدود لا يتجاوز حبتين شهريا.

وطلب من المشاركين الحفاظ على عاداتهم الغذائية وأسلوب حياتهم طوال فترة الدراسة، مع تقييم النظام الغذائي عبر استبيانات متكررة لقياس المؤشر الجلايسيمي والحمل الجلايسيمي لكل فرد.

ما فوائد الأفوكادو؟



يرجح الباحثون أن الفائدة تعود إلى القيمة الغذائية العالية للأفوكادو، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والدهون الصحية غير المشبعة، وتساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم وتنظيم سكر الدم، بينما تساهم الدهون الصحية في تحسين عمليات الأيض.

وقالت خبيرة التغذية، إميلي لانتز، من جامعة تكساس الطبية، إن تناول حبة أفوكادو يوميًا يساهم في خفض الحمل الجلايسيمي العام للنظام الغذائي.

كما أوضحت أخصائية التغذية، كارين بيرج، أن الأفوكادو غذاء غني بالعناصر الغذائية ويمنح إحساسا بالشبع، ما قد يدفع الأشخاص لتقليل استهلاك أطعمة أقل فائدة، وهو ما قد يفسر النتائج الإيجابية للدراسة.

تحذيرات من التعميم



ورغم النتائج المشجعة، حذر الباحثون من التوسع في الاستنتاجات، مشيرين إلى أن عينة الدراسة لم تكن ممثلة لجميع الفئات، إذ غلبت عليها النساء والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

كما أن الدراسة اعتمدت على استرجاع غذائي ذاتي، ما قد يعرض النتائج لبعض الأخطاء، إضافة إلى أن تمويل البحث جاء من مجلس أفوكادو هاس، رغم تأكيد الباحثين عدم تدخله في التحليل أو النتائج.

ويؤكد خبراء التغذية أن الأفوكادو قد يكون إضافة مفيدة للنظام الغذائي، لكنه لا يعد علاجا أو وسيلة وقائية منفردة، بل يجب تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

اقرأ أيضًا:

هذه الفاكهة.. قنابل تزيل دهون البطن وفيتامينات صغيرة لجسمك

