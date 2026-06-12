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محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح مسجدين جديدين -صور

كتب : إسلام عمار

03:46 م 12/06/2026
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    أثناء افتتاح مسجد الغندور
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    جانب من افتتاح مسجد الغندور بسيدي سالم
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    افتتاح المسجد
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    الاصلاة في المسجد
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    خلال افتتاح مسجد الغندور
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    مسجد الغندور
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    خلال افتتاح مسجد الغندور اليوم

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أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدي الشراكي بمركز الرياض، والغندور بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار تهيئة المساجد وتعميرها لاستقبال ضيوف الرحمن.

جاء ذلك وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من أعمال بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار خدمة بيوت الله شرف وكلنا في خدمة بيوت الله.

تناولت الخطبة موضوع "أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان"، والتوعية بركائز استقرار الأسرة، وأثر ذلك في بناء إنسان صالح نافع لمجتمعه ووطنه، وخطورة غياب التواصل بين الآباء والأبناء.

أكد الدكتور رمضان عبدالسميع، مدير مديرية أوقاف كفرالشيخ أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، وسط حالة من الانضباط والسكينة التي عمت أرجاء المساجد.

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كفر الشيخ الأوقاف مساجد

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