للأسبوع الثاني على التوالي.. تواصلت فعاليات مبادرة "شارع الفن" بشارع الحضارات "النبي دانيال" بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية، وذلك وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع من أهالي الإسكندرية وزائريه.

وتُنظم الفعاليات من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، عبر فرع ثقافة الإسكندرية، في إطار خطة تستهدف تحقيق حراك ثقافي وفني مستدام داخل شوارع المدينة، وتعزيز دور الفن في نشر الوعي وبناء الإنسان.

عروض فنية مميزة بشارع النبي دانيال

وشهدت الفعاليات عرضًا فنيًا مميزًا لفرقة التذوق للموسيقى العربية، التي قدمت باقة متنوعة من الأغاني الطربية والتراثية، إلى جانب عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت، التي جذبت الأطفال والعائلات بفقراتها الاستعراضية والفنية المبهجة.

كما تضمنت الفعاليات عددًا من الورش الفنية والثقافية، من بينها ورشة عن معالم الإسكندرية استهدفت تعريف الأطفال والنشء بالهوية التاريخية والحضارية لعروس البحر المتوسط من خلال أنشطة الرسم والتلوين، بالإضافة إلى فقرة للرسم على الوجه شهدت إقبالًا واسعًا من الأطفال وأضفت أجواء من البهجة على الفعاليات.

واختُتمت الفعاليات، التي ينفذها فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بعرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، تضمن مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية التي لاقت إعجاب الحضور.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار فعاليات «شارع الفن» أسبوعيًا يومي الخميس والجمعة، بما يسهم في تحويل الشوارع والميادين إلى منصات للإبداع والفنون الهادفة التي تليق بتاريخ ومكانة الإسكندرية الثقافية والحضارية.

شارع الفن من القاهرة إلى خمس محافظات

يشار إلى أن وزارة الثقافة أطلقت مبادرة "شارع الفن" في خمس محافظات هي الإسكندرية، وأسوان، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، وذلك بعد نجاح المبادرة في القاهرة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الثقافية والفنية بمختلف أنحاء الجمهورية.