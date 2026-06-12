شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة لفرنسا، وذلك في إطار فعاليات "إحياء التراث" بمدينة الإسكندرية.

ندوة بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية

وشهدت الفعاليات عقد ندوة تخصصية بمقر غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية برئاسة الدكتور مروان السماك، أعقبها حفل الاستقبال الرسمي بمقر القنصلية الفرنسية.

محافظ الإسكندرية يشكر قنصل عام فرنسا

ووجه المحافظ الشكر لقنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لينا بلان، على دعمها المستمر والدائم لإظهار جمال مدينة الإسكندرية وعمقها الحضاري، مثمنًا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسكندرية، مؤكداً أنها مثلت أكبر ترويج سياحي لعروس البحر الأبيض المتوسط.

إعادة إحياء الأماكن التراثية بالإسكندرية

و أكد على الأهمية الاستراتيجية والمجتمعية لإعادة إحياء الأماكن التراثية بالمدينة، مستشهداً بالمشروعات والتطوير الجاري في المنطقة المحيطة بشارع النبي دانيال، ومنطقة سيتي سنتر.

عرض فيلم تسجيلي لتاريخ الإسكندرية

وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرضاً لفيلم تسجيلي استعرض التاريخ العريق لمدينة الإسكندرية ومعالمها الفريدة والرؤية المقترحة لتطوير وسط المدينة، فضلًا عن عرض الأفكار والرؤى التراثية والهندسية.

شهد حفل الاستقبال حضوراً رفيع المستوى ضم كلاً من الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مروان السماك، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومحمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة هبة مكرم، نائب مجلس الشيوخ.