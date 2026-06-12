شهدت مدينتي المنيا وسمالوط واقعتين لإنهاء طالبتين بالشهادة الإعدادية لحياتهما، بسبب خلافات أسرية متكررة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بقيام فتاة بالقفز في مجرى ترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا، مما أسفر عن وفاتها في الحال إثر إصابتها باسفكسيا الغرق .

وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لطالبة بالصف الثالث الاعدادي، وأقدمت على إنهاء حياتها بسبب مشاكل أسرية.

وفي مركز سمالوط، قامت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بتناول حبة حفظ الغلال السامة، وتوفيت في الحال في ظروف غامضة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكلف فريق من المباحث بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم، وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.