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صبا مبارك تتحدث لـ مصراوي عن صعوبة شخصيتها في مسلسل ورد على فل وياسمين

كتب : منى الموجي

02:06 م 12/06/2026 تعديل في 02:06 م

صبا مبارك

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عبرت النجمة صبا مبارك عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي يحققه مسلسل ورد على فل وياسمين والذي يُعرض حاليا على منصة شاهد VIP، وتقدم خلاله شخصية إلهام، فتاة من حي شعبي تعمل (كوافيرة) وتُصاب بالسرطان، لنرى كيف تواجه صعوبات الحياة خاصة وأنها المسؤولة عن أسرتها.

صبا مبارك: إحنا بنعيش عشان الأمل

وعن كيف رأت رد فعل الجمهور خاصة التعليقات التي تؤكد استحالة نجاح علاقة مثلك تلك التي نشأت بين بطلي الحكاية طارق وإلهام في الواقع الذي نعيشه، وفي نفس الوقت رغبتهم في أن تكتمل هذه القصة على الشاشة، قالت "إحنا بنعيش عشان الأمل، ولما البني آدم بيفقد الأمل بيفقد أكبر دافع لعيشته، الأمل دافع كبير إنك تكمل بكرة، وتفضل شايف إن فيه حاجة هتتغير والدنيا هتبقى أحسن".

وأشارت صبا إلى أن شخصية إلهام دائما ما ترى نصف الكوب الممتلئ: "عشان كده ربنا بعتلها بني آدم يخلي باله منها في أصعب اللحظات اللي بتمر بيها، من خلال لحظة عشوائية وصدفة".

صبا مبارك تتحدث عن مسلسل ورد على فل وياسمين

وعن النقاط التي ركزت عليها أثناء التحضير للشخصية، قالت "وجدت أن صعوبة إلهام في سهولتها، معندهاش صعود وهبوط كتير، هي راضية زي كتير من الستات اللي عارفينهم، والدراما بقت مؤخرًا بتروح لنماذج فيه مبالغة في حياتهم وفي الصعوبات اللي بيواجهوها، لكن إلهام هنا ست بسيطة راضية وبتقول على كل حاجة الحمد لله، والحاجات البسيطة بالنسبالها فرحة كبيرة، وده كان الصعب إنها بسيطة قوي، على عكس الواقع اللي بنعيشه إحنا مبقيناش عايشين في حياة بسيطة بالشكل ده، متطلباتنا بقت كتير والرضا كل يوم بيبقى أصعب".

مسلسل ورد على فل وياسمين تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، إخراج محمود عبدالتواب، بطولة صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، وليد فواز، إسماعيل فرغلي.

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