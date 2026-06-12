شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملة رقابية مكبرة بمركز الزقازيق، أسفرت عن ضبط مزرعة دواجن تُدار دون ترخيص بعزبة أبو طويحر التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي، تقوم بتجميع جلود وأمعاء وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بهدف إعادة تدويرها باستخدام زيوت مجهولة المصدر.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والصناعية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة، التي شاركت فيها رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين ومباحث التموين، عن ضبط والتحفظ على 13 طنًا من مخلفات وجلود الدواجن، بالإضافة إلى 3 أطنان من الزيوت مجهولة المصدر المستخدمة في عمليات التدوير.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وتشميع المزرعة بالكامل عقب جرد محتوياتها، مع إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت غير المرخصة والمخالفة، مشددًا على تطبيق القانون بكل حسم لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة تدار دون ترخيص حفاظًا على الصحة العامة.