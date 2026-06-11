سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق اندلع بسيارة تاكسي، مساء اليوم الخميس، بمنطقة الفلكي بحي المنتزه أول، وذلك دون حدوث أي إصابات.

بلاغ بنشوب حريق بسيارة أجرة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بسيارة تاكسي بمدخل منطقة الفلكي.

ماس كهربائي سبب الحريق

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اشتعال النيران بسيارة تاكسي أثناء توقفها بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن احتراق الجزء الأمامي منها دون إصابات.

جرى السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.