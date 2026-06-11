استقبلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، السفينة السياحية "Aroya" القادمة من ميناء كاش بتركيا وعلى متنها 3117 راكبًا، منهم 2063 سائحًا من جنسيات متعددة و1054 من أفراد الطاقم.

كان في استقبال السفينة عدد من قيادات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة النقل ووزارة السياحة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومحافظة الإسكندرية ووزارة الداخلية.

إجراءات استقبال السفن السياحية بميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه تم تأمين دخول وخروج السفينة ومرافقتها منذ وصولها وحتى تراكيها بواسطة القاطرات ولنشات الإرشاد، مع المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الراداري لضمان انتظام وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وشهد ميناء الإسكندرية عودته كميناء صعود للركاب إذ صعد على متنها عدد 274 سائحًا مصريًا من ميناء الإسكندرية متجهين فى رحلة بحرية لمدة أسبوع إلى الموانئ التركية "أسطنبول، مرميس، بودروم، كاش"، في إطار النجاحات المتواصلة التي يحققها الميناء في مجال سياحة الكروز.

وتكمن أهمية هذا النوع من الخدمات في ما يحققه من قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني وقطاع السياحة، حيث يرتبط بإقامة الركاب واستخدامهم لخدمات النقل والتسوق والأنشطة السياحية المختلفة قبل أو بعد الرحلة البحرية.

ويستعد الميناء للعمل كميناء Home Port لرحلتين سياحيتين من رحلات السفين Aroya ، بحيث يكون نقطة انطلاق الرحلة البحرية ونهايتها، مع صعود ومغادرة الركاب مباشرة من الميناء، وهو ما يمثل أحد مستويات التشغيل المتقدمة في صناعة سياحة الكروز العالمية.

خريطة سياحة الكروز العالمية

ومن جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، نجاح الجهود التي تبذلها وزارة النقل وميناء الإسكندرية لتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لسفن الركاب والسياحة البحرية، بما يعزز مكانة الإسكندرية كمحطة هامة على خريطة سياحة الكروز العالمية.

يشار إلى أنه من المقرر أن تتردد السفينة السياحية "Aroya" على ميناء الإسكندرية خلال الموسم السياحي الحالي بإجمالي 10 رحلات، من بينها 8 رحلات يعمل خلالها الميناء كميناء صعود للركاب "Turnaround Port "، بالإضافة إلى رحلتين يعمل خلالهما كميناء بدء ونهاية للرحلة "Home Port".