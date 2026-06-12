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صحة الإسكندرية: الكشف على 4329 مريضًا في 3 قوافل علاجية بقرى أبيس

كتب : محمد البدري

02:39 م 12/06/2026

قوافل علاجية - ارشيفية

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قدمت القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية خدمات الكشف الطبي لنحو 4 آلاف و329 مريضًا بقرى أبيس 1 و2 و8، خلال أسبوع من العمل الميداني.

تأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ومبادرة "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمناطق الأكثر احتياجًا بشرق ووسط المحافظة.

تفاصيل القوافل الطبية بقرى أبيس

أوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القوافل شملت وحدة أبيس 1 بمشاركة 40 عضوًا من الفريق الطبي، تلتها قافلة أبيس 8 يونيو بمشاركة 41 عضوًا.

واختتمت الفعاليات بوحدة أبيس 2 والتي ضمت 9 تخصصات طبية وبمشاركة 44 عضوًا من الأطقم الطبية والمعاونين لتغطية احتياجات الأهالي.


شملت القوافل تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء، الجراحة، الجلدية، العظام، الأسنان، وتنظيم الأسرة، حيث جرى صرف العلاج مجانًا بالكامل.

وأشار وكيل الوزارة إلى تحويل 30 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات أخرى، مع البدء في إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة.

من جانبها أوضحت الدكتورة رشا جبريل، منسق القوافل العلاجية، أنه تم إجراء 520 تحليلًا بمعمل الدم و359 تحليلًا بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 461 مواطنًا من مرافقي المرضى للكشف المبكر عن الضغط والسكر.

كما نفذت القوافل حملات تثقيف صحي لـ 1511 مواطنًا من الأهالي حول موضوعات صحية متنوعة لرفع الوعي الوقائي بالقرى المستهدفة.

دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية

أقيمت القوافل تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وبالتنسيق مع إدارة الطب العلاجي وإدارة القوافل بالوزارة. وتستهدف هذه الحملات تيسير وصول الخدمة الطبية المتكاملة لمحل إقامة المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر بقرى المحافظة.

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