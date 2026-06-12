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كتلة حزب الله: نرفض إملاءات العدو ونثمن الرد الإيراني

كتب : وكالات

04:14 م 12/06/2026

حزب الله اللبناني

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أكدت كتلة حزب الله البرلمانية رفضها لما وصفته بإملاءات إسرائيل، معتبرة أن المفاوضات المباشرة معها أسهمت في تعميق الانقسام بين اللبنانيين، كما أشادت بالموقف الإيراني عقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الكتلة إن مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل أفضى إلى مزيد من الانقسام الداخلي في لبنان، معربة عن رفضها لما تبناه وفد التفاوض من مواقف اعتبرتها منسجمة مع إملاءات العدو.

وأضافت أن الطروحات التي جرى تبنيها لا تتضمن وقف العمليات العدائية، وهو ما دفعها إلى رفضها بشكل كامل.

دعم للرد الإيراني

وثمنت كتلة حزب الله الرد الإيراني على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن هذا الموقف يمثل انتصارًا لحق لبنان في الدفاع عن سيادته.

وأكدت أن الرد الإيراني جاء في إطار دعم حق لبنان في حماية سيادته في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أراضيه.

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حزب الله إسرائيل لبنان

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