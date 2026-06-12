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"البحر بينادي".. مشاهد مبهجة على شاطئ بورسعيد - فيديو وصور

كتب : طارق الرفاعي

03:29 م 12/06/2026
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    المصطافون يسبحون في بحر بورسعيد٥
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    طفلة على شاطئ بورسعيد
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    المصطافون يسبحون في بحر بورسعيد
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    اشراف شاطئ بورسعيد

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شهد شاطئ بورسعيد، مشاهد صيفية مبهجة، اليوم الجمعة، مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين والزائرين الذين حرصوا على قضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بمياه البحر والهواء الطلق.

وتواجدت أعداد كبيرة من من المصطافين بطول الشاطئ، الذين افترشوا الرمال وجلسوا أسفل الشماسي، فيما فضل آخرون النزول إلى البحر والاستمتاع بالسباحة، وسط حالة من البهجة والفرحة التي خيمت على المكان.

ومارس الشباب كرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة وألعاب "الراكيت"، فيما استمتع آخرون بجولات ركوب الخيل وقيادة مركبات "البيتش باجي" فوق الرمال.

وانشغل الأطفال باللعب بأدواتهم البلاستيكية وبناء الأشكال الرملية، والنزول إلى البحر على مقربة من الشاطئ، في مشاهد أضفت المزيد من السعادة والحيوية على الشاطئ.

وفي إطار جذب المزيد من الرواد، طرح مؤجرو الشماسي والكراسي عروضًا متنوعة بأسعار مخفضة، حيث تبدأ تكلفة استئجار شمسية وأربعة كراسي ومنضدة من 100 جنيهًا، ما ساهم في زيادة الإقبال على الشواطئ.

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شاطئ بورسعيد البحر المتوسط الشواطئ

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